Суд удовлетворил иск Транскапиталбанка к Commerzbank на 12,4 млн евро

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Транскапиталбанка (ТКБ) к германской "дочке" J.P.Morgan и Commerzbank AG о взыскании 12,4 млн евро.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда. Подробности дела пока не опубликованы.

ТКБ 5 марта 2024 года подал иск к J.P.Morgan SE и Commerzbank, а также к ООО КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк (Евразия)". Третьим лицом по делу выступает Национальный расчетный депозитарий (НРД).

В конце апреля ТКБ добился принятия мер обеспечения.

Суд тогда арестовал денежные средства, ценные бумаги и другое имущество ответчиков в пределах суммы 12,4 млн евро или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста.

Однако 16 мая суд по заявлениям ответчиков, изучив документы, меры обеспечения отменил.

В апреле иск к тем же J.P.Morgan SE и Commerzbank подала УК "Альфа-Капитал", она намерена взыскать ущерб на сумму 68,1 млн евро. "Это денежные средства клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете НРД. После того, как Евросоюз в июне 2022 г. ввел санкции в отношении НРД, все средства, которые НРД размещал в банках Commerzbank (Германия) и J.P. Morgan (Германия), оказались заморожены", - поясняла УК "Альфа-Капитал". Заседание отложено на декабрь.

Позднее аналогичный иск подал и Абсолют банк, сумма требований - 1,92 млрд руб. Заседание отложено на сентябрь.

ТКБ по итогам первого квартала 2024 года занимает 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" занимает 37-е место в том же рэнкинге, "Коммерцбанк (Евразия)" - 93-е место.