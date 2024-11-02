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Апелляция отменила взыскание с Euroclear в пользу Транскапиталбанка более 1,8 млрд рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 31 октября отменил решение Арбитражного суда Москвы, который 10 июня частично удовлетворил иск Транскапиталбанка (ТКБ) к Euroclear Bank, взыскав более 1,8 млрд рублей.

"Отменить решение, принять отказ от иска, прекратить производство по делу", - сказано на сайте суда.

По данным картотеки, в суд 28 октября поступил отказ ТКБ от иска, причины отказа не называются.

Банк обратился в суд в декабре 2023 года с требованием взыскать с Euroclear убытки в размере 1,81 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу был привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Согласно опубликованным материалам, суд первой инстанции 10 июня решил взыскать с Euroclear в пользу банка $20,3 млн и 98 752 евро, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Взыскание должно быть произведено по курсу Банка России на день фактической оплаты.

ТКБ по итогам третьего квартала 2024 года занимает 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Clearstream Euroclear НРД Транскапиталбанк
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