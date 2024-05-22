Минстрой ждет принятия поправок о строительстве частных домов с эскроу до осени

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдума может принять законопроект об индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) с применением эскроу-счетов уже в весеннюю сессию, заявил на правительственном часе в Думе замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Мы надеемся, что в весеннюю сессию закон будет полностью принят. Главная задача, которую ставит министерство перед собой в будущем, это сбалансированно обеспечить такое строительство необходимой транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой", - сказал он.

По его словам, сейчас законопроект направлен на согласование в Государственно-правовое управление (ГПУ).

Минстрой в конце 2023 года по поручению президента ведомство разработало законопроект, по которому механизм эскроу-счетов распространяется на строительство ИЖС подрядными организациями. Считается, что закон позволит повысить безопасность и качество домов, а также нацелен защитить денежные средства граждан.