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Путин разрешил использовать маткапитал при строительстве частных домов с эскроу

Путин разрешил использовать маткапитал при строительстве частных домов с эскроу
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать материнский капитал при строительстве частных домов с применением эскроу с подрядом, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно федеральному закону (ФЗ) № 186 "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу", россияне могут использовать материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с подрядом и применением счетов эскроу. Если договор прекращается, то средства возвращаются обратно.

В начале июля текущего года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о применении эскроу-счетов при строительстве частных домов.

Как сообщается на сайте Минстроя РФ, в конце 2023 года по поручению президента ведомство разработало законопроект, по которому механизм эскроу-счетов распространяется на строительство ИЖС подрядными организациями. Считается, что закон позволит повысить безопасность и качество домов, а также нацелен защитить денежные средства граждан.

Владимир Путин Госдума
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