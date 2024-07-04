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Сбербанк в сентябре может уточнить прогноз по розничному кредитованию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в сентябре может уточнить свой прогноз по розничному кредитованию, когда вступят в силу меры ЦБ по сдерживанию розничного кредитования, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев.

"Надо будет посмотреть, в том числе меняются требования регулятора. Сейчас вступили новые требования, в сентябре будут еще новые требования, поэтому посмотрим, более правильно будет корректировать эти показатели как раз в сентябре", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли банк прогноз по росту розничного кредитования на 1% в месяц.

ЦБ с 1 июля повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с ПСК от 25% до 40% и вводит надбавки по автокредитам с ПДН более 50%. Кроме того, с 1 июля начали действовать более жесткие макропруденциальные лимиты на выдачу потребительских ссуд. Новый раунд повышения надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам запланирован на 1 сентября.

В июне Царев говорил "Интерфаксу", что банк пока сохраняет прогнозы по росту розничного кредитования в целом по сектору в 2024 году на уровне 9-11%. Сам Сбербанк по темпу роста розничного кредитного портфеля планирует идти лучше сектора.

Кирилл Царев Сбербанк Банк России
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