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Юдаева заявила, что ужесточение макропруденциальной политики не скажется на ДКП

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Усиление макропруденциальной политики не может заменить жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) и вряд ли повлияет на очередное решение Банка России по ставке, считает советник председателя ЦБ Ксения Юдаева.

"Какой-то эффект это (ужесточение макропруденциальной политики - ИФ), конечно, на кредитование иметь будет, но это, безусловно, не замена денежно-кредитной-политики, поэтому на решение по денежно-кредитной политике сейчас, я не думаю, что это повлияет", - сказала она журналистам на Летней макроэкономической школе.

"Макропруденциальная политика не используется вместо денежно-кредитной. Она направлена на управление рисками в кредитовании", - подчеркнула она.

Риски в кредитовании существенно выросли, во-первых, на фоне высоких ставок, добавил Юдаева. Кроме того, риски повысились на фоне роста доходов граждан и большей доступности кредитов для новой категории заемщиков.

"У нас сейчас много заемщиков, у которых выросли доходы, видимо. Они новые заемщики, пусть даже и с высокой долговой нагрузкой, но они берут достаточно много кредитов. Это могут быть кредиты более рисковые, чем такие же кредиты заемщикам 5 лет назад. Поэтому мы повысили макропруденциальные лимиты", - заявила советник главы ЦБ.

Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) на III квартал 2024 года. Ужесточение прежде всего коснется кредитов с лимитом кредитования. Банки и МФО не смогут выдавать такие займы или повышать по ним лимиты, если ПДН заемщика будет превышать 80%.

Кроме того, ЦБ с 1 июля повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с ПСК от 25% до 40% и ввел надбавки по автокредитам с ПДН более 50%. С 1 сентября Банк России вновь повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 26 июля. Банк России ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уточняла, что существенным считается повышение ставки более чем на 1 процентный пункт.

Банк России Ксения Юдаева Эльвира Набиуллина
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