ЦБ ужесточил макропруденциальные лимиты по кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) на III квартал 2024 года.

Ужесточение прежде всего касается кредитов с лимитом кредитования. Банки и МФО не смогут выдавать такие займы или повышать по ним лимиты, если ПДН заемщика будет превышать 80%.

С третьего квартала 2024 года макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией по потребкредитам без лимита кредитования с показателем долговой нагрузки от 50% до 80% снизились до 20% с 25%, для кредитных карт остались на уровне 10%. Для потребкредитов с ПДН более 80% лимиты остались на уровне 5%, по картам - снизились до 0% с 5%.

Для МФО лимит займов с ПДН от 50% до 80% без лимита кредитования снизился до 20% с 25%, с лимитом - до 10% с 15%; с ПДН свыше 80% - без лимита до 10% с 15%, с лимитом - до 0% с 15%.

ЦБ отмечал, что значительная часть задолженности по необеспеченным потребительским кредитам приходится на заемщиков, которые направляют на платежи по займам более 50% дохода. При этом после введения макропруденциальных лимитов в 2023 году эта доля постепенно снижается, но пока остается высокой: на кредиты с ПДН более 50% приходилось 56% задолженности на 1 апреля 2024 года против 64% на 1 января 2023 года.

Доля кредитов с ПДН более 50% у банков снизилась с момента введения лимитов с 63% в IV квартале 2022 года до 34% в I квартале 2024 года. Однако по кредитным картам значительная доля предоставляемых средств (44%) все еще приходится на заемщиков с ПДН более 50% (на данный сегмент кредитования лимиты действуют с лагом), подчеркивает ЦБ. У микрофинансовых организаций доля предоставленных займов заемщикам с ПДН более 50% сопоставима с банками - 32%.