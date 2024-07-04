Сбербанк сохраняет прогноз по рентабельности капитала на 2024 год на уровне свыше 22%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк сохраняет свой прогноз по рентабельности капитала на 2024 год на уровне свыше 22%, заявил журналистам на финансовом конгрессе ЦБ первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мы пока что идем в створе тех ожиданий, которые озвучили инвесторам", - ответил он на вопрос, планирует ли банк повысить свой прогноз по ROE на 2024 год.

Рентабельность капитала банка за 5 месяцев текущего года составила 22,5%, в мае - 22,9%, сообщал банк в отчетности.