Суд РФ отклонил жалобу Uniper на запрет арбитража с "Газпромом" в Стокгольме

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российский суд отклонил жалобу германской энергетической компании Uniper на запрет вести арбитражное разбирательство с "Газпромом" в Стокгольме, сообщается в картотеке арбитражных судов РФ.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года германские Uniper Global Commodities SE и METHA - Methanhandel GmbH инициировали в отношении ООО "Газпром экспорт" арбитраж ad hoc с местом разбирательства в Стокгольме (Швеция) на основании долгосрочных договоров поставки газа на сумму 14,312 млрд евро.

В марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (первая инстанция) запретил Uniper и METHA продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже, назначил им санкцию за нарушение судебного запрета в размере 14,312 млрд евро. Суд исходит из того, что в отношении российского заявителя иностранным государством применяются меры ограничительного характера, и поэтому норма договора о месте рассмотрения споров неисполнима.

В четверг Арбитражный суд северо-западного округа отклонил жалобу на решение суда первой инстанции. "Оставить без изменения определение первой инстанции", - сообщается в судебной картотеке.

Тем временем в июне арбитражный трибунал в Стокгольме вынес решение и предоставил Uniper право на расторжение контрактов, а также присудил ей сумму более 13 млрд евро в качестве компенсации за объемы газа, не поставленные "Газпром экспортом" с середины 2022 года. Процесс регулировался швейцарским законодательством. Решение арбитража является юридически обязательным и окончательным, уверена германская компания.

Поставки газа в Германию сократились в связи с санкциями Канады, которые сделали невозможным продолжение работы газопровода "Северный поток", который позднее был взорван диверсантами.

Uniper утверждает, что для компенсации выпадающих объемов закупала газ на спотовом рынке. В том числе в связи с этим в середине 2022 года цены там взлетели почти до $4000 за тысячу кубометров – это в десять раз выше текущих котировок. Для покрытия сформированных таким образом убытков компания была национализирована. Поэтому любые суммы согласно решения стокгольмского арбитража будут поступать в федеральное правительство Германии.

При этом Uniper также отметила, что пока не ясно, стоит ли ожидать поступления значительных сумм. Оставшиеся получатели газа "Газпрома" в Европе уже сообщали о попытках перехватить платежи за российский газ со стороны некоей крупной европейской энергетической компании. По законодательству РФ воплощение такого механизма (и даже любая недоплата) может означать немедленное прекращение поставок и по этим контрактам. В результате в Венгрии и Словакии уже приняты нормативные акты о защите платежей за газ в адрес "Газпрома".

Uniper в своей отчетности признал, что наличие российского судебного запрета "позволит "Газпром экспорту" наложить взыскание на активы Uniper в России и, возможно, даже за ее пределами".