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Uniper заявила о переводе ФРГ 0,5 млрд евро "компенсационных выплат", полученных от "Газпрома"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Германская компания Uniper сообщила о переводе властям ФРГ порядка 0,5 млрд евро "компенсационных выплат" в рамках претензий за якобы недопоставки газа к "Газпрому", говорится в отчете Uniper.

В отчете за девять месяцев 2024 года компания написала: "По состоянию на 30 июня 2024 года Uniper сформировала резерв в размере около 540 млн евро для перевода выручки от реализованных исков о возмещении ущерба к "Газпром экспорту". В конце сентября Uniper использовала часть этого резерва и выплатила 530 млн евро Федеративной Республике Германия. В рамках мер по стабилизации Uniper взяла на себя обязательство перед ФРГ передать ей любые компенсационные выплаты, которые она получит, за вычетом судебных издержек и налогов, за сокращенные поставки газа".

Как сообщалось, поставки газа в Германию сократились в связи с санкциями Канады, которые сделали невозможным продолжение работы компрессорного оборудования газопровода "Северный поток", который позднее был взорван диверсантами.

Uniper утверждает, что для компенсации выпадающих объемов закупала газ на спотовом рынке. В том числе в связи с этим в середине 2022 года там цены взлетели почти до $4000 за тысячу кубометров - это в десять раз выше текущих котировок. Для покрытия сформированных таким образом убытков компания была национализирована.

Германская компания обратилась с иском в Арбитражный трибунал в Стокгольме. При этом в России суды запретили Uniper продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже, назначили им санкцию за нарушение судебного запрета в размере 14,312 млрд евро. Суд исходит из того, что в отношении российского заявителя иностранным государством применяются меры ограничительного характера, и поэтому норма договора о месте рассмотрения споров неисполнима.

Тем не менее, Стокгольмский арбитраж в июне вынес решение и предоставил Uniper право на расторжение контрактов, а также присудил ей сумму более 13 млрд евро в качестве компенсации за объемы газа, не поставленные "Газпром экспортом" с середины 2022 года.

Uniper обязалась любые суммы согласно решения Стокгольмского арбитража перечислять в федеральное правительство Германии.

Оставшиеся получатели газа "Газпрома" в Европе (в Венгрии, Австрии) сообщали о попытках перехватить платежи за российский газ со стороны некоей крупной европейской энергетической компании. По российскому законодательству, воплощение такого механизма (и даже любая недоплата) может означать немедленное прекращение поставок и по этим контрактам. В связи с этой опасностью в Венгрии уже принят нормативный акт о том, что платежи за российский газ могут осуществляться только в пользу "Газпром экспорта".

Газпром Uniper Германия
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