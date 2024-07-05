Сбербанк может присоединить к SberPay еще шесть финансовых организаций

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк ведет переговоры с шестью финансовыми организациями о присоединении к SberPay, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Оборот по платежам с помощью SberPay (в онлайн-магазинах без ввода данных карты, офлайн с помощью QR-кода и по биометрии) с января по май 2024 года превысил 1,6 млрд рублей, количество транзакций - 1 млрд.

"С начала года обороты по платежам и количество транзакций с помощью QR-кодов у банков-партнеров Сбера выросли в два раза. Подключенные к платформе партнеры фиксируют увеличение количества клиентов, которые ежемесячно пользуются оплатой по QR Сбера, на 80% с начала года", - сказал Царев.

Сервис SberPay позволяет провести платеж в "Сбербанк онлайн" или перейти в приложение любого из банков-партнеров и сделать платеж там.

Сейчас среди партнеров сервиса 16 банков (через их мобильные приложения тоже можно платить по SberPay QR), в том числе Альфа-банк, Тинькофф банк, Совкомбанк, Росбанк, МТС-банк, "Уралсиб", Фора-банк, СДМ-банк, Ozon и Яндекс Пэй.