Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Турции

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сервис Сбербанка для оплаты по QR-коду SberPay стал доступен в Турции, сообщила пресс-служба банка.

"Теперь вы можете запасаться сувенирами, расплачиваться в магазинах и ресторанах без комиссии с помощью SberPay. Для этого просто скажите при покупке, что оплачиваете через систему Metropol, переходите на payinturkey.com, жмите на кнопку "Заплатить", сканируйте QR-код продавца и платите удобным методом", - сказано в сообщении.

Такой метод оплаты доступен более чем в 30 тысячах магазинов и ресторанов в 81 городе Турции.

В сентябре 2022 года карты платежной системы "Мир" перестали принимать банки в некоторых странах, в том числе в Турции, в связи с предупреждением OFAC, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами России.