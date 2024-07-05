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Биткойн упал до минимума с февраля

Биткойн упал до минимума с февраля
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Курс биткойна падает в пятницу, торгуется у минимумов с конца февраля на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) пока не готова приступать к снижению процентных ставок, пишет CNBC.

Биткойн к 11:03 по московскому времени дешевеет на 6,7% и стоит $54 359, по данным CoinDesk. За последний месяц криптовалюта потеряла почти 23% стоимости, хотя с начала года прибавила около 30%.

Ранее был опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 11-12 июня. Руководителям Федрезерва необходимы дальнейшие свидетельства замедления инфляции, чтобы приступить к смягчению денежно-кредитной политики, говорится в документе.

Высокие процентные ставки считаются негативным фактором для биткойна, поскольку они снижают спрос на рисковые активы, отмечает CNBC.

Кроме того, власти Германии в четверг продали около 3 тыс. биткойнов на сумму порядка $175 млн, по данным аналитической компании Arkham Intelligence. Властям ФРГ по-прежнему принадлежат около 40 тыс. биткойнов, конфискованных в рамках различных уголовных дел.

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