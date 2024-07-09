TRM Labs отметила удвоение хищений криптовалюты в мире в I полугодии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2024 года хакеры украли более чем в два раза больше криптовалюты, чем годом ранее, $1,38 млрд против $657 млн, говорится в отчете аналитической компании TRM Labs.

Как и в 2023 году, основной объем был украден за небольшое число атак. Пять взломов позволили хакерам похитить 70% всего полугодового объема.

Крупнейшим из них стал взлом японской криптобиржи DMM Bitcoin, в результате которого злоумышленники украли биткойны более чем на $300 млн.

При этом в области безопасности криптовалютной экосистемы не было фундаментальных изменений, которые могли бы способствовать росту краж, отмечает TRM. Число атак за год также изменилось несущественно.

Однако средняя стоимость криптовалют в первом полугодии выросла, что могло сказаться на долларовой оценке хищений.