Международные резервы России с 28 июня по 5 июля увеличились на $6,7 млрд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 5 июля составили $597,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 28 июня международные резервы равнялись $590,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,7 млрд.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.