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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Альфа-банк запустил сервис рассрочки BNPL

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Альфа-банк вслед за другими крупными участниками рынка запустил сервис рассрочки buy now pay later (BNPL - покупай сейчас, плати потом) "Подели".

"А-4 Технологии", дочерняя компания Альфа-банка, зарегистрированная в феврале этого года, запустила сайт podeli.ru. Компания на сайте указала, что поскольку не является банком, то не выдает кредиты.

"Мы рады входить в группу Альфа-банка, но являемся отдельной компанией. Мы оказываем услуги покупки товаров в партнерских магазинах с оплатой равными долями", - говорится в разделе "вопросы-ответы".

Клиент в партнерских магазинах сможет оплатить товар четырьмя равными частями, не выплачивая проценты. В числе партнеров сервиса указаны "Связной", "Л'Этуаль", "РИВ ГОШ", Braun и еще ряд других магазинов.

Первым в России сервис BNPL под названием "Долями" в апреле 2021 года запустил Тинькофф банк. Покупатели могут оплачивать товар по частям, а продавцы сразу могут получать полную стоимость покупки на счет.

В июне этого года о запуске сервиса рассрочки "Плати частями" заявил Сбербанк. Банк с июля планировал начать его активное продвижение, говорил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.

Сервисы рассрочки уже привлекли внимание Центробанка, который в ноябре 2021 года выпустил письмо в адрес участников рынка. ЦБ выявил случаи участия кредиторов в предоставлении потребителям рассрочки по оплате товаров, работ или услуг без заключения договоров потребительского кредитования.

Как отмечал ЦБ, возникающие в этих случаях отношения по сути схожи с кредитно-заемными, но формально не подпадают под действие и защиту закона о потребительском кредите. В таких случаях не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования. Заключение таких сделок не обязывает продавцов и операторов сервисов рассрочки передавать информацию в бюро кредитных историй, что не позволяет кредиторам корректно оценить имеющиеся у физлица обязательства при его обращении за получением кредита, констатировал ЦБ.

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