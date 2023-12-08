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Правительство и ЦБ подготовят поправки о регулировании работы сервисов BNPL

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить поправки, регулирующие приобретение товаров и услуг с использованием сервисов рассрочки, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В частности, правительство и ЦБ до 1 июня 2024 года должны определить механизм защиты клиентов при приобретении ими товаров и услуг в рассрочку без взимания платы по аналогии с законодательством для потребкредитов, которое включает информирование клиентов о полной стоимости принимаемых обязательств и их изменении.

Кроме того, президент поручил до 1 июня следующего года подготовить изменения, предусматривающие предоставление рассрочки, предполагающей взимание платы с граждан за ее использование, исключительно лицами, осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в соответствии с законом "О потребительском кредите (займе)".

С помощью сервисов рассрочки buy now pay later (BNPL - покупай сейчас, плати потом) покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат и заключения кредитного договора, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счёт, без комиссий и длительных ожиданий.

Многие крупные банки и финтех-компании уже запустили сервисы BNPL, в частности, это сделали Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк и "Яндекс".

В начале ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании президента с членами правительства заявила, что сервисы рассрочки требуют дополнительного регулирования. "По сути дела это кредит, но он не подпадает под регулирование так, как потребительский кредит, человек ничем не защищен, в том числе объемы неустоек, пени и так далее. Здесь, на наш взгляд, тоже нужны законодательные нормы, и просила бы поддержать эти инициативы, которые направлены на дальнейшую защиту граждан, которые берут кредиты в той или иной форме", - заявила она.

ЦБ внимательно следит за сервисами рассрочки с 2021 года. Регулятор выявлял случаи участия кредиторов в предоставлении потребителям рассрочки по оплате товаров, работ или услуг без заключения договоров потребительского кредитования. Как отмечал ЦБ, возникающие в этих случаях отношения по сути схожи с кредитно-заемными, но формально не подпадают под действие и защиту закона о потребительском кредите. В таких случаях не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования. Заключение таких сделок не обязывает продавцов и операторов сервисов рассрочки передавать информацию в бюро кредитных историй, что не позволяет кредиторам корректно оценить имеющиеся у физлица обязательства при его обращении за получением кредита, констатировал ЦБ.

правительство РФ ЦБ РФ Банк России Владимир Путин
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