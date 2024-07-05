На льготные кредиты для строительства ЦОД из бюджета могут выделить 32,1 млрд рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Льготное кредитование строительства центров обработки данных (ЦОД) может быть профинансировано из федерального бюджета в 2025-2030 годах на сумму 32,1 млрд рублей.

Такой объем финансирования предложено предусмотреть в федеральном проекте "Поддержка новых разработок программных решений и их внедрения в отраслях экономики", являющегося частью нацпроекта "Экономика данных", говорится в презентации Минцифры, с которой ознакомился "Интерфакс".

Глава Минцифры Максут Шадаев в конце мая заявлял, что министерство предлагает предоставлять льготные кредиты на строительство ЦОДов.

В рамках федерального проекта также предлагается профинансировать из бюджета предоставление льготных кредитов разработчикам и заказчикам на внедрение отечественных программных решений, направив на эти цели в 2025-2030 годах 36 млрд рублей.

Помимо этого, 20,3 млрд рублей может быть направлено на предоставление льготных кредитов на развитие специализированных мощностей в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и грантов разработчикам на доступ к ним.

Президент Владимир Путин в сентябре 2023 года поручил правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Основные параметры нового национального проекта планировалось подготовить до 1 июня 2024 года, говорил ранее Шадаев.