Поиск

На льготные кредиты для строительства ЦОД из бюджета могут выделить 32,1 млрд рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Льготное кредитование строительства центров обработки данных (ЦОД) может быть профинансировано из федерального бюджета в 2025-2030 годах на сумму 32,1 млрд рублей.

Такой объем финансирования предложено предусмотреть в федеральном проекте "Поддержка новых разработок программных решений и их внедрения в отраслях экономики", являющегося частью нацпроекта "Экономика данных", говорится в презентации Минцифры, с которой ознакомился "Интерфакс".

Глава Минцифры Максут Шадаев в конце мая заявлял, что министерство предлагает предоставлять льготные кредиты на строительство ЦОДов.

В рамках федерального проекта также предлагается профинансировать из бюджета предоставление льготных кредитов разработчикам и заказчикам на внедрение отечественных программных решений, направив на эти цели в 2025-2030 годах 36 млрд рублей.

Помимо этого, 20,3 млрд рублей может быть направлено на предоставление льготных кредитов на развитие специализированных мощностей в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и грантов разработчикам на доступ к ним.

Президент Владимир Путин в сентябре 2023 года поручил правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Основные параметры нового национального проекта планировалось подготовить до 1 июня 2024 года, говорил ранее Шадаев.

Максут Шадаев Минцифры ЦОД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доля расходов на потребление в ВВП России в I квартале снизилась на 2,7 п.п., до 73%

Военная операция на Украине

В ЛНР в результате обстрела Первомайска пострадали семь человек

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья

Путин считает, что на Украине нужно не перемирие, а окончательное завершение конфликта

Путин считает, что на Украине нужно не перемирие, а окончательное завершение конфликта

Орбан рассказал Путину "о своих недавних встречах в Киеве"

Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду

Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });