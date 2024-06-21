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"ТКС Холдинг" начал процесс переименования активов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Процесс переименования активов "ТКС Холдинга" начался. Как следует из данных ЕГРЮЛ, "Тинькофф страхование" получило название "Т-страхование", "Тинькофф страхование будущего" - "Т-страхование будущего".

Ранее сообщалось, что "ТКС Холдинг" принял решение изменить название Тинькофф банка на Т-банк. "Бренд "Тинькофф" эволюционирует в бренд Т-банк", - отмечала группа в начале июня.

Обновление бренда планировалось провести постепенно. На первом этапе группа обновит сайт и приложение, позже - все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.

Тинькофф банк в феврале 2024 года обновил логотип. Вместо герба теперь изображена буква "Т" на желтом фоне.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).

ТКС Холдинг Тинькофф страхование Т-страхование
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