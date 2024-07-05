Тинькофф банк сменил название на ТБанк

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Тинькофф банк сменил название на ТБанк, следует из данных ЕГРЮЛ.

"ТКС Холдинг", в который входит Тинькофф банк, в начале июня сообщил об изменении названия кредитной организации. "Бренд "Тинькофф" эволюционирует в бренд Т-банк", - отмечала группа.

Предполагалось, что брокер "Тинькофф инвестиции" получит название "Т-инвестиции", "Тинькофф страхование" - "Т-страхование".

Холдинг планирует масштабировать бизнес на международные рынки, и новый бренд, по его мнению, станет универсальным решением для этой цели.

Обновление бренда планировалось провести постепенно. На первом этапе группа обновит сайт и приложение, позже - все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.

Тинькофф банк в феврале 2024 года обновил логотип. Вместо герба теперь изображена буква "Т" на желтом фоне.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).