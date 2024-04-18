"Трансмашхолдинг" в 2023 году нарастил EBITDA в 1,7 раза, до 47 млрд рублей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в 2023 г. увеличил EBITDA по МСФО в 1,7 раза по сравнению с 2022 г., до 47 млрд руб., сказано в опубликованном в четверг отчете эмитента.

Рост показателя связан с увеличением размера операционной прибыли на 29% ввиду существенного роста размера выручки, несмотря на увеличение себестоимости реализации продукции, прочих операционных расходов и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, поясняется в документе.

Рентабельность по EBITDA выросла за прошлый год на 2,6 п.п. с 8,8% в 2022 г. до 11,4% в 2023 г.

Чистый долг ТМХ вырос в 1,7 раза, составив 132,9 млрд руб., что обусловлено ростом общего долга группы на 34,2% (по долгосрочным процентным кредитам и займам на 43%, по краткосрочным процентным кредитам и займам на 31,7%), при сокращении размера располагаемых группой денежных средств и их эквивалентов на 11,6%, сказано в отчете.

Соотношение чистый долг/EBITDA за 2023 г. увеличилось до 2,8 против 2,7 в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль ТМХ по МСФО составила в 2023 г. 10,5 млрд руб. против чистого убытка в 4,6 млрд руб. годом ранее. Выручка ТМХ выросла на 30,9%, до 411,8 млрд руб., что в основном обусловлено заключением группой новых контрактов, направленных на продажу локомотивов, двигателей, прочего подвижного состава, в том числе вагонов метро.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.