Брянский завод "Трансмашхолдинга" вошел в периметр концерна "Тракторные заводы"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Новым владельцем АО "Производственное объединение "Бежицкая сталь" (Брянск, входило в состав "Трансмашхолдинга", ТМХ) стало ООО "Актив" (Чебоксары, находится под управлением концерна "Тракторные заводы", КТЗ).

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 13 июня. "Актив" стал единственным акционером АО "ПО "Бежицкая сталь".

Подробности сделки не сообщаются.

По информации ТМХ, литейное предприятие "Бежицкая сталь" будет объединено в единый актив с заводом "Промлит" концерна "Тракторные заводы", имеющим аналогичный профиль производства. В концерне ожидают, что за счет синергетического эффекта возрастут объемы производства стального машиностроительного и ж/д литья.

"Объединение позволит применить лучшие практики на обоих предприятиях, развить кооперацию и повысить качество продукции за счет внедрения единых систем и инструментов управления. Кроме этого, формирование единой технической политики позволит повысить рентабельность литейных предприятий концерна и повысить эффективность инвестиций в развитие производства", - говорится в сообщении ТМХ.

КТЗ планирует продолжить модернизацию производственных мощностей и внедрение инновационных разработок, освоение новой продукции и расширение номенклатуры.

ООО "Актив", согласно ЕГРЮЛ, принадлежит ООО "ХК "Транспортное машиностроение" (99,9%) и ООО "КТЗ" (0,1%). В свою очередь ООО "КТЗ" контролируется (на 99,9%) ХК "Транспортное машиностроение".

"Бежицкая сталь" выпускает более 300 наименований литья. Мощности завода позволяют производить свыше 40 тыс. тонн готовой продукции ежегодно.

"Трансмашхолдинг" – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта.