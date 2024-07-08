Минпромторг прогнозирует рост промпроизводства в обработке в 2024 году на 4%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг прогнозирует рост производства в обрабатывающих отраслях промышленности по итогам 2024 года на уровне 4%, сообщил телеканалу "Россия 24" глава министерства Антон Алиханов.

Он напомнил, что в январе-мае 2024 года объем выпуска в обработке увеличился в годовом исчислении на 8,8%.

"Этот рост будет продолжаться, мы по году более консервативно настроены: целимся в цифру 4% роста промпроизводства в силу разных причин. Где-то мы понимаем, что начинаем потихоньку упираться в потолки потенциального роста, где-то наши партнёры из бизнеса ждут утверждения новых национальных проектов технологического лидерства", - сказал министр, отметив, что Минпромторг сейчас согласовывает с компаниями виды продукции, на производство которой будут направляться инвестиции.

Приведенные Алихановым ожидания по росту обработки в 2024 году ниже прогноза Минпромторга от начала апреля: тогда Денис Мантуров (на тот момент вице-премьер - министр промышленности и торговли, с мая - первый замглавы правительства) заявлял, что при сохранении позитивной динамики начала года по итогам 2024 года возможен рост обрабатывающего сектора России более чем на 5%. При этом в качестве значимого фактора, влияющего на увеличение выпуска в обработке, Мантуров называл денежно-кредитную политику (ЦБ за последнее время не раз давал понять, что стоит ожидать ее ужесточения).

Обновленный прогноз Минпромторга совпадает с ожиданиями Минэкономразвития, которое прогнозирует рост всей промышленности страны в 2024 году на уровне 2,5%, обрабатывающих отраслей - на уровне 4%.

По итогам 2023 года производство в обрабатывающих секторах промышленности выросло на 7,5%.