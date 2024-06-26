Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 5,3%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в мае 2024 года составил 5,3% в годовом сравнении после роста на 3,9% в апреле, на 4,0% в марте, 8,5% в феврале и на 4,6% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-май 2024 года промпроизводство в РФ увеличилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в мае 2024 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предусматривал рост промпроизводства РФ за май на 2,9%.

С исключением сезонного и календарного факторов в мае 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ увеличилась на 2,0% после снижения на 0,1% в апреле, роста на 0,1% в марте, увеличения на 1,6% в феврале и снижения на 0,2% в январе.

В мае ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 9,1% в годовом сравнении с 8,3% в апреле (за январь-май - рост на 8,8%).

В добывающем секторе в мае производство снизилось на 0,3% после падения на 1,7% в апреле (за январь-май - рост на 0,2%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в мае был зафиксирован рост на 4,2% после снижения на 0,8% в апреле (за январь-май - рост на 3,9%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в мае составил 5,4% после увеличения на 2,3% в апреле (за январь-май - прирост на 4,4%).

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 3,5% после подъема на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 3,2% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале июня).

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост промышленности в 2024 году на уровне 2,5%. При этом рост в обрабатывающих отраслях промышленности ведомство ожидает на уровне 4%.