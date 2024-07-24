Минпромторг объяснил замедление роста в обработке в России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Макроэкономические факторы, такие как стоимость заемных средств и сложности в осуществлении международных расчетов, оказывают давление на динамику обрабатывающей промышленности, прокомментировали в Минпромторге данные Росстата по промышленному производству в первом полугодии 2024 года.

Росстат сообщил, что в июне 2024 года рост промпроизводства в стране составил 1,9% в годовом сравнении после увеличения на 5,3% в мае, 3,9% в апреле, 4% в марте, 8,5% в феврале и на 4,6% в январе. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года, когда рост промпроизводства составил 0,7%. В том числе в обрабатывающих отраслях рост замедлился до 4,6% г/г с 9,1% в мае (за первое полугодие рост составил 8,0%).

"По итогам первого полугодия 2024 года продолжает наблюдаться активная фаза роста объемов производства обрабатывающих отраслей (рост на 8% к первому полугодию 2023 года). Вместе с тем отмечается усиление ранее озвученной тенденции к замедлению помесячных темпов роста (рост в июне 2024 года составил 0,8% к маю 2024 года, при этом в мае 2024 года к апрелю 2024 года аналогичный показатель составлял 1,5%), что можно объяснить совокупностью макроэкономических факторов: в первую очередь стоимостью заемного капитала, сложностями осуществления международных расчетов, а также сезоном отпусков", - заявили в пресс-службе Минпромторга.

Там отметили, что положительную тенденцию по-прежнему поддерживают высокотехнологичные отрасли, например производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 35% к первому полугодию 2023 года), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 27,4%), а также производство прочих транспортных средств и оборудования (рост на 26,5%).

"Таким образом, все большее значение для достижения позитивной динамики развития обрабатывающей промышленности начинают играть не традиционные для российской промышленности отрасли, а сферы высоких переделов, требующие существенного объема НИОКР и капитальных вложений, что свидетельствует о процессе структурной трансформации экономики и необходимости поддержать данный импульс для его продолжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - считают в министерстве.

В Минэкономразвития ранее в среду отметили, что замедление роста промпроизводства в июне "частично обусловлено эффектом высокой базы прошлого года".