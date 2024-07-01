Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне поднялся до 54,9 пункта с 54,4 пункта в мае

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне 2024 года составил 54,9 пункта, поднявшись с майских 54,4 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на значительное улучшение операционных условий в секторе, июньский подъем стал самым быстрым за три месяца.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня – на ее снижение.

Резкий рост новых заказов вновь был зафиксирован в июне. Участники опроса указывали на устойчивый спрос и приобретение новых клиентов. Более того, экспортные заказы вернулись к росту впервые за три месяца. Как следствие, объемы производства выросли в прошлом месяце. Темпы роста выпуска оказались среди самых быстрых за семь с половиной лет.

Численность работников в отрасли увеличивалась на фоне заметного притока новых заказов. Темпы создания рабочих мест в июне ускорились до максимальных за всю историю наблюдений.

Увеличение занятости было отчасти направлено на смягчение давления на мощности, и компании отмечали сокращение объемов незавершенных работ. Падение объемов незавершенных заказов наблюдалось впервые за четыре месяца, в целом оно было скромным.

Самый резкий рост закупочных цен с ноября 2023 года привел к существенному повышению операционных расходов компаний в июне. Рост инфляции издержек подпитывался продолжающимися проблемами с логистикой, более высокими транспортными затратами и возросшими ценами поставщиков.

При этом устойчивый спрос позволил компаниям перенести издержки на клиентов, отпускные цены значительно выросли. Темпы роста отпускных цен стали самыми резкими с начала 2024 года.

Закупочная активность росла самыми быстрыми темпами за шесть месяцев.

Степень уверенности сектора в отношении роста объемов производства в следующие 12 месяцев достигла максимума за три месяца. Оптимизм компаний поддерживался запланированными инвестициями в разработку новых продуктов и надеждой на привлечение новых клиентов.