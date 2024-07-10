Дума перенесла на 23 июля рассмотрение проекта, корректирующего ряд налогов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла решение перенести на 23 июля рассмотрение во втором чтении поправок в Налоговый кодекс, которые корректируют параметры ряда нефтегазовых налогов и другие параметры налоговой системы РФ.

Поправки (№ 577665-8) были внесены в парламент правительством и представлены на заседании комитета по бюджету и налогам в понедельник вечером.

ИНК и налоговый вычет

Предложенные правительством поправки увеличивают базу расчета налога на добавленный доход (НДД) для "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) в 2025-2029 гг. на сумму возвращаемого налогового вычета.

Налоговый вычет был предоставлен компании с 1 июля 2022 года до конца 2024 года для создания новых мощностей по переработке этана или сжиженных углеводородных газов (СУГ), его размер - не более 5 млрд рублей в месяц. Комментируя данную поправку, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил: "У нас исключается из состава фактических расходов по НДД сумма возврата налогового вычета по НДПИ и процентов, уплачиваемых по НДПИ за период с 2025-2029 гг., с тем, чтобы правильно рассчитывать обязательства по НДД, то есть увеличить их".

В октябре 2023 года при принятии бюджета Минфин оценивал размер налогового вычета в 2023 и 2024 годах по 60 млрд руб., в 2022 году он составил 25 млрд руб. НДПИ, возвращаемый в 2025-2029 годах, исчисляется по формуле. Согласно расчетам Минфина, в 2025 г. бюджет получит 38,4 млрд руб., в 2026 г. - 44,4 млрд руб.

Закачка газа в пласт и НДПИ

Поправки обнуляют с 2025 г. НДПИ при закачке газа и конденсата в пласт для поддержания давления при добыче углеводородного сырья.

Ранее нулевой налог на добычу полезных ископаемых был установлен для природного газа (за исключением попутного), закачанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче газового конденсата. Теперь нулевой НДПИ распространяется на газ, закачиваемый в пласт при добыче любого углеводородного сырья.

Кроме того, устанавливается нулевой НДПИ при добыче газового конденсата, закачанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче углеводородного сырья.

Самотлорское месторождение

Согласно поправкам, для Самотлорского месторождения предлагается ввести дополнительный вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2026 г., общий размер вычета за эти периоды не должен превышать 16,6 млрд руб.

Сейчас для Самотлорского месторождения "Роснефти" уже действует вычет, он был введен с 1 января 2018 г. и действует до 31 декабря 2027 г., его размер составляет 2,917 млрд руб. в месяц, или 35 млрд руб. в год.

Согласно запланированным к рассмотрению поправкам, сумма данного налогового вычета за налоговые периоды, начало которых приходится на период с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2026 г. включительно, увеличивается на коэффициент НВ, рассчитываемый в миллионах рублей.

В итоге с 1 июля по 31 декабря 2024 г. размер дополнительного вычета может составить не более 1,167 млрд руб. в месяц (7 млрд руб. до конца года); за период с 1 января по 31 декабря 2025 г. ежемесячный размер вычета может составить не более 583 млн руб. (6,996 млрд руб. за год); за период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г. - 434 млн руб. в месяц (5,208 млрд руб. за год). При этом уточняется, что общая сумма дополнительного налогового вычета за все налоговые периоды не может превышать 16,6 млрд руб.

Ранее (5 июля 2022 г.) Госдума уже вводила дополнительный налоговый вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения, он действовал с 1 апреля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. Тогда условием его выплаты было превышение в налоговом периоде цены нефти над "базовой" ценой в размере $44,2 за баррель. В пояснительной записке к документу говорилось, что данная поправка необходима для поддержания уровня добычи нефти на обводненных месторождениях.

Налоговый мониторинг

В рамках первого чтения документ предусматривал снижение требований к участникам мониторинга по размеру оборота и активов с 1 млрд рублей до 800 млн рублей в год, а по уплаченным налогам - с 100 млн рублей до 80 млн рублей.

Согласно действующему законодательству, финансовые параметры для участия в налоговом мониторинге не обязательны для резидентов ТОР, порта Владивосток, резидентов Арктической зоны, компаний-участников СЗПК, участников промышленного кластера, резидентов ОЭЗ.

Ко второму чтению в этот перечень предлагалось добавить организации, которые ранее являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков; операторов лотерей; организации, признаваемые государственным или муниципальным учреждением.

Также доступ к налоговому мониторингу смогут получить взаимосвязанные компании (с долей участия 50% и более), если эти организации вместе отвечают следующим критериям: годовая совокупная сумма налогов и акцизов, подлежащих уплате бюджет, составляет не менее 1 млрд руб., суммарный объем полученных доходов не менее 10 млрд рублей, совокупная стоимость активов не менее 10 млрд руб. То есть к налоговому мониторингу крупной компании может быть подключена его дочерняя, более мелкая компания, которая по действующим лимитам сейчас под него не попадает.

Продление особого регулирования

Запланированные к рассмотрению поправки также наделяет правительство РФ правом в 2025-2028 годах издавать нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление отсрочек компаниям и гражданам по уплате налогов, сборов, страховых взносов. Норма о данном праве правительства была введена в 2022 году и истекает 31 декабря 2024 года.

Речь идет о праве правительства приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, в том числе проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами; возможности продления сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), сборам, страховым взносам; возможности продления сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу; продления сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Также продлевается право правительства устанавливать основания неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы отчетности, документов; особенности взыскания задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, налогового агента.

Штрафы для банков

Поправки в НК предлагают с 2025 г. ввести штрафы для банков, ЦБ и АСВ за несообщение в установленный срок налоговым органам информации о выплаченных процентах по вкладам физических лиц. Штраф составит 1 тыс. рублей за каждый случай непредставления такой информации.

В НК вводится новая статья 135.4: "Непредставление банком, находящимся на территории РФ, либо Центральным банком РФ, либо государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в отношении банков (в случае, если указанная государственная корпорация осуществляет функции временной администрации или полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) банка) информации о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах)".

С 1 января 2021 г. облагается НДФЛ совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле: 1 млн руб., умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ в течении года. Налоговый орган рассчитывает сумму налога (13% и 15% при доходе свыше 5 млн руб.) по окончании года на основе сведений от банков и направляет физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ. Банки должны представлять информацию не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом. В законопроекте корректируются сроки предоставления информации и ее объём.

Уточняются параметры налога на депозиты при сроке вклада свыше 15 месяцев.

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