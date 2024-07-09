"Технониколь" купила второй завод по производству домов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Производитель стройматериалов "Технониколь" купил завод по производству домокомплектов в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе компании.

"Технониколь" закрыла сделку по покупке "Scandic Construction", крупнейшего предприятия каркасного домостроения по технологии префаб в северной Европе. В состав нового актива входят до 20 тысяч кв.м. производственных площадей в Ленинградской области. На рынке домокомплектов завод уже более 20 лет", - рассказали в компании.

"Технониколь" намерена сохранить все технологические разработки предприятия. Мощности завода позволяют выпускать более 400 домов в год.

"Благодаря этой сделке компании "Технониколь" удастся преумножить опыт в панельно-каркасном домостроении, дополнив его экспертизой в разработке и домостроении скандинавских домов", - прокомментировал сделку совладелец и управляющий партнер компании Сергей Колесников.

Завод будет поставлять готовую продукцию по России и в страны СНГ. На своих двух заводах компания планирует производить все серии домокомплектов,

Ранее сообщалось, что "Технониколь" планирует создать заводы готового ИЖС возле каждого города-миллионника в ближайшие полтора десятка лет.

"В планах компании есть строительство заводов рядом с крупными городами до 2035-2040 года. У акционера есть видение, что префаб-индустрия будет развиваться все больше, поэтому компания "Технониколь" должна быть представлена заводом рядом с каждым городом-миллионником", - рассказывал руководитель направления "Домокомплекты" компании Дмитрий Апанасенко.

Он уточнил, что в ближайших планах развитие в Центральной России.

"Мы собираемся стать если не крупнейшим производителем, то, как минимум, вырасти до 50 тысяч домокомплектов в год за пять лет", - говорил ранее Колесников.

Первое производство компания открыла на приобретенном ею заводе в Семенове Нижегородской области, где производятся домокомплекты по панельно-каркасной технологии.

Корпорация "Технониколь" - производитель строительных материалов и систем. Производственная компания объединяет 68 производственных площадок.