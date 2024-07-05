Китайская BYD может построить предприятие в Турции стоимостью $1 млрд

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Турции намерены анонсировать соглашение с китайским автопроизводителем BYD Co. о строительстве в стране предприятия компании стоимостью $1 млрд, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит об этом в понедельник на церемонии в провинции Маниса, где и планируется построить предприятие.

Открытие завода в Турции может облегчить BYD, крупнейшему в Китае производителю электромобилей, доступ к рынку Евросоюза, с которым у страны есть таможенное соглашение.

Накануне Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей. Для BYD Co. эта пошлина составляет 17,4%. Ранее в ЕС уже действовали 10%-ные пошлины на ввоз электромобилей из КНР.

Турецкий рынок также представляет интерес для BYD. В прошлом году на машины с электрическими двигателями пришлось 7,5% продаж автомобилей в Турции.

В пятницу стало известно, что власти Турции отказались от введения дополнительной пошлины в 40% на импорт китайских электромобилей в страну, о которой было объявлено в июне. Это произошло после переговоров Эрдогана с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках встречи руководителей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.