Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в июне увеличилась до 81,5% с 68,2% месяцем ранее

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июне увеличили свою долю покупок на первичном рынке ОФЗ до 81,5% с 68,2% всех размещений, доля некредитных финансовых организаций (НФО) в рамках доверительного управления напротив снизилась до 8,6% с 18,2%. Об этом сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

В основном СЗКО приобретали ОФЗ-ПК – купили на первичном рынке на 58,3 млрд руб., продали на вторичном рынке на 32,5 млрд рублей. Также приобретали ОФЗ-ПД и на аукционе, и на вторичных биржевых торгах – на 4,5 и 9,5 млрд руб. соответственно.

Объем ОФЗ, проданных на аукционах Минфином, в июне снизился до 81,8 млрд руб. по номиналу с 103,9 млрд руб. в мае и составил 8,2% от плана на второй квартал.