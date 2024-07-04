ВТБ на аукционах ОФЗ по-прежнему покупает только флоатеры

Банк ждет определенности с траекторией инфляции и ставки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ВТБ, который год назад объявил, что на аукционах Минфина по размещению ОФЗ будет приобретать только бумаги с переменным купоном, до сих пор придерживается этой тактики: чтобы рассматривать покупки "классики", нужна определенность с траекторией инфляции и ключевой ставки, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

В июле 2023 года Пьянов сообщил, что ВТБ ограничит свое участие в аукционах Минфина по размещению ОФЗ флоатерами. С тех пор ОФЗ с фиксированной доходностью банк на аукционах не приобретал, сказал Пьянов "Интерфаксу" в кулуарах финансового конгресса ЦБ.

"Весь год мы покупали только флоатеры, у нас стратегия не поменялась", - сообщил Пьянов.

"Чем наша стратегия выгодна и почему "фиксы" все еще являются для нас табу? При подъеме вслед за ключевой ставкой доходностей ОФЗ, портфель "фиксов", и тем более купленных давно, по предыдущим ставкам, переоценивается вниз. Мы можем его защитить от переоценки, опустив эту переоценку в капитал, но все равно это будут экономические потери. Поскольку динамика ключевой ставки идет вверх, будет ли повышение, сколько продержится повышенная ставка, когда начнется снижение - никто сейчас прогнозировать точно не сможет, по сути это для нас естественный способ хеджирования неопределенности. И второй неприятный момент по фиксам: они будут утилизировать наш лимит процентного риска, потому что будут нести в себе процентный риск и ограничивать нашу возможность принимать по фиксам, например, наш кредитный портфель. Это вторая неприятная особенность, которую мы избегаем", - сказал первый зампред ВТБ.

Минфин, который в прошлом не раз упрекал госбанки в пассивном поведении на аукционах, сейчас не проявляет недовольства тактикой ВТБ, следует из слов Пьянова.

"Справедливости ради нужно сказать, к чести Минфина - они понимают, что есть логика в нашем решении, как бы оно ни было неприятно. И к сожалению, динамика ключевой ставки, риторика и дискуссии о ее повышении тоже на них влияют. И там нет планов любой ценой разместить ОФЗ, даже ценой нанесения ущерба всей системе. То есть мы в этой ситуации особого давления из серии - "давайте принуждать госбанки" - не ощущаем", - сказал он.

"Поэтому до тех пор, пока мы не получим определенность инфляции, в смене инфляционного тренда и динамике ключевой ставки, я думаю, что любой здравомыслящий, рациональный игрок будет инвестировать только во флоатеры", - заключил Пьянов.

Во II квартале Минфин разместил ОФЗ на 505,5 млрд рублей, выполнив план в размере 1 трлн руб. лишь на 50,6%. Тем не менее, на III квартал ведомство установило еще более амбициозный ориентир - 1,5 трлн рублей.