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Минфин 17 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26246 и 29025

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов 17 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29025 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 25 сентября 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года имеют 55 квартальных купонных периодов и первый купонный период - 56 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 28 августа 2024 года. Расчет процентных ставок 1-56-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Минфин ОФЗ
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