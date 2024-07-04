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Минфин при выполнении плана заимствований будет ориентироваться на потребности рынка

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ намерен выполнить план по заимствованиям на текущий год, решения по конкретным инструментам будет принимать, в том числе, исходя из потребностей рынка. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы же ориентируемся, исходя из потребностей рынка. Что рынок от нас просит, какие у нас планы, такие принимаем, соответствующие решения – плавающие инструменты, фиксированные инструменты, поэтому будем ориентироваться на ситуацию на рынке", - сказал он, отвечая на вопрос, не планирует ли министерство для выполнения амбициозного плана на третий квартал более активно предлагать на аукционах флоатеры.

"Все, что у нас запланировано на этот год, мы планируем и заимствовать", - отметил министр.

Минфин увеличил квартальные планы по размещению ОФЗ – после выполнения плана второго квартала в 1 трлн рублей лишь на 50,6% намерен в июле-сентябре разместить бумаги объемом до 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 13 аукционных дней: по четыре в августе и сентябре, пять в июле.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в четверг сообщил "Интерфаксу", что банк продолжает придерживаться объявленной в прошлом году тактики – на аукционах Минфина по размещению ОФЗ приобретать только бумаги с переменным купоном. Минфин, который в прошлом не раз упрекал госбанки в пассивном поведении на аукционах, сейчас не проявляет недовольства этой тактикой, следует из слов Пьянова.

Программа внутренних заимствований на 2024 год поправками в закон о бюджете будет уменьшена на 146,445 млрд рублей - до 2,479 трлн рублей с 2,625 трлн рублей - в связи с изменением структуры доходов и других источников финансирования дефицита бюджета. При этом объем средств на погашение ценных бумаг в рублях не изменился - 1,442 трлн рублей. Таким образом, запланированный валовой объем привлечения на внутреннем рынке сократился до 3,921 трлн рублей с 4,068 трлн рублей.

В первом квартале с учетом дополнительных размещений после аукционов Минфин привлек 804,55 млрд рублей, немного перевыполнив план в 800 млрд рублей.

Минфин Антон Силуанов
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