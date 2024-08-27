РСТ предложил отменить нижнюю планку ставки туристического налога

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Нижнюю планку ставки туристического налога в 100 рублей следует отменить, поскольку она ставит в неравные условия гостиницы различных категорий звездности, считают в Российском союзе туриндустрии.

"Чтобы уложиться в рамки турналога, который должен в 2025 году составить не более 1%, но не менее 100 рублей за номер, стоимость ночи должна быть не меньше 10 тысяч рублей. Это уровень гостиниц премиального класса - 5* и 5* де люкс. При этом значительная часть гостиниц без звезд или 1-3* предлагают размещение по более низким ценам. Соответственно их налог с оборота еще больше превысит 1%", - сообщил через пресс-службу президент РСТ Илья Уманский.

В связи с этим РСТ предлагает изменить формулу подсчета туристического налога в 2025 году: убрать нижний порог "не менее 100 рублей", а оставить лишь верхний - не более 1%.

В объединении полагают, что вводимый налог не учитывает специфики оказания услуг в гостиничной сфере, создавая еще один диспаритет: чем ниже объем дополнительных затрат и услуг оказывает средство размещения туристу, тем меньший налог будет им уплачен. Эксперты уверены в необходимости уточнения объекта налогообложения в туристическом налоге: им должно быть только размещение без учета дополнительных услуг, которые предлагаются за единую цену.

Согласно закону о совершенствовании налоговой системы, с 2025 года в России начнет действовать туристический налог, который заменит курортный сбор. В следующем году налог составит 1% от стоимости услуг размещения, а к 2029 году ставка должна достичь 5%. Налог включается в стоимость проживания и не может быть меньше 100 рублей за сутки.