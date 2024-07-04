Комитет Думы одобрил поправку в НК РФ о введении с 2025 г. туристического налога

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в четверг одобрил правительственную поправку в Налоговый кодекс (НК) РФ о введении новой главы, посвященной туристическому налогу. Поправка была внесена ко второму чтению системного налогового законопроекта (№ 639663-8).

"Это туристический налог, большое вам спасибо за помощь правительству в разработке этого налога", - отметил в ходе заседания замглавы Минфина Алексей Сазанов, обращаясь к депутатам.

Предполагается, что налог будет вводиться в действие и прекращать действовать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) - законами субъектов РФ.

Объектом налогообложения признается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании, расположенных на территории муниципального образования (а также на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, федеральной территории "Сириус") и включенных в реестр классифицированных средств размещения. Плательщиками налога будут организации и физлица, оказывающие такие услуги.

Налоговая база определяется как стоимость услуги без учета сумм налога и НДС. Налог не будет взиматься при оказании услуги ряду категорий граждан, среди которых, в частности, герои Советского Союза и Российской Федерации, герои труда, участники и инвалиды ВОВ, участники специальной военной операции; ветераны и инвалиды боевых действий и другие. Налоговые ставки устанавливается в размерах, не превышающих в 2025 году 1%, в 2026 году - 2%, в 2027 году - 3%, в 2028 году - 4%, начиная с 2029 года - 5% от налоговой базы. "Налоговые ставки могут быть дифференцированы с учетом сезонности и (или) категории средства размещения", - говорится в поправках. Налоговым периодом по налогу признается квартал.

"Это предельная ставка, муниципалитеты, исходя из понимания ситуации на своих территориях, могут в ее переделе любую ставку установить", - пояснил в ходе заседания комитета замминистра Сазанов.

"Первый год - 1%, посмотреть, как работает, как аккуратно. Вот 10 тыс. стоит номер - 100 рублей ставка. Когда налоги вводят и повышают, никто не доволен, довольных налогами не бывает", - сказал в ходе заседания глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Он отметил, что все вопросы регулирования налога переходят на уровень регионов. "По услугам, по категорийности, по сезонности мы отдаем регулировать им, они сами решат, как обеспечить туристическую привлекательность, вот смысл этого закона", - сказал Макаров.

Изначально ставка налога предлагалась в 6 тыс. рублей с номера в квартал с возможностью снижать ее не более чем в 10 раз и повышать не более чем в два раза, что в среднем соответствовало примерно 65 рублям налога в день.

Налог должен будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиницы не позднее 28-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.