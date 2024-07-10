Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В России в июне продукты питания подорожали к маю на 0,6%, сообщил Росстат. С начала года продукты подорожали на 3,75%, в годовом выражении - на 10,4%. Картофель в июне подорожал на 33,7%.

Цены на какао, горох и фасоль выросли в июне к маю на 1,7%, сахар-песок и оливковое масло - на 1,6%, мороженое, шоколад - на 1,5%, живую и охлажденную рыбу, хлеб и булочные изделия, газированные напитки - на 1,2%, на говяжью и свиную печень - на 1,1%, на мороженую рыбу, сливочное масло, зефир, пастилу, обед в ресторане - на 1,0%, на говядину, баранину, мясо индейки, колбасы вареные, рыбные консервы, подсолнечное масло, сыры и брынзу, крупы манную, овсяную и перловую - от 0,6% до 0,9%.

Цены на яйца снизились на 5%, жевательная резинка подешевела на 0,9%, лососевая икра и гречка - на 0,7%, мороженые кальмары и детский творожок - на 0,6%, свинина (кроме бескостного мяса), маргарин, чай зеленый - на 0,3%.

Плодоовощная продукция в июне по сравнению с маем подорожала на 2%, с начала года рост цен составил 8,9%, в годовом выражении - 19,1%.

В июне больше всего цены повысились на картофель - на 33,7%. Яблоки подорожали на 10,2%, морковь - на 6,3%, лимоны - на 5,0%, свекла - на 4,3%, лук - на 4,1%. В то же время цены на помидоры сократились на 13,3%, капусту - на 10,1%, огурцы - на 7,7%, бананы - на 2,3%, чеснок - на 1,9%, виноград - на 1,8%.

Цены на алкогольные напитки в июне по сравнению с маем повысились на 0,8%, с начала года - на 4,2%, по сравнению с июнем прошлого года - на 4,9%. В частности, шампанское подорожало на 1,2%, пиво на 1,1%, вино - на 0,9%, коньяк - на 0,8%, водка - на 0,2%.

"Что касается картофеля, то в настоящее время производителями он реализуется по средней цене 20,74 рубля за килограмм. Стоит отметить, что в данный период на рынке традиционно преобладает импортный картофель", - прокомментировали данные Росстата в Минсельхозе. Там рассчитывают, что уже начавшееся поступление на рынок раннего картофеля из южных регионов поспособствует снижению цен.