Рост цен на картофель в РФ с 11 по 17 июня замедлился до 7,9%, начали дорожать огурцы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен на картофель на минувшей неделе остались самыми высокими среди плодоовощной продукции, несмотря на некоторое замедление. Начали дорожать огурцы, цены на которые длительное время снижались.

Как сообщил Росстат в среду, картофель стал дороже на 7,9%, неделей раньше темпы роста составляли 8,9%.

В то же время рост цен на яблоки ускорился до 3,1% с 2,2% неделей ранее.

Кроме того, на минувшей неделе лук подорожал на 1,3% (на 1,2% неделей ранее), морковь - на 1,2% (на 1,1%), свекла - 1,1% (на 3,1%), огурцы - на 0,5% (было снижение на 3,9%). Стали меньше цены на капусту - на 3,6% (на 3,8%), помидоры - на 1,9% (на 3%) и бананы - на 0,7% (на 0,4%).

В целом рост цен на плодоовощную продукцию за неделю ускорился до 1,6% с 0,7% неделей ранее.

С начала года больше всего подорожали свекла - почти в два раза, цены на картофель выросли в 1,7 раза, на морковь - в 1,6 раза, капусту - на 36,3%, лук - на 33,6%, яблоки - на 27,2%, бананы - на 8,8%. Цены на огурцы снизились на 40,9%, на помидоры - на 9,9%.

Как сообщалось, в 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%.