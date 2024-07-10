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"Синара-ТМ" в 2027 году выведет на рынок двигатели на альтернативных видах топлива

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - АО "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) работает над созданием линейки двигателей на газомоторном топливе и различных биогазах для магистральных локомотивов и маневровой техники, сообщил на "Иннопроме" технический директор дивизиона "Дизельные двигатели" СТМ Никита Григорьев.

"Мы поставили перед собой амбициозную задачу сделать мотор не только для газовых месторождений, к примеру, а универсальный, на котором можно использовать и газовый, и автономный транспорт. (...) Это новый проект, мы только в этом году его открыли, (...) двигатели на газомоторном топливе начинаем производить", - отметил он. В настоящее время компания проводит исследовательские работы по этому проекту с тем, чтобы в 2027 году "представить миру продукт", - сказал он.

"Безусловно, на предприятии он появится гораздо раньше - уже в следующем году у нас будет, но на потребительный рынок уйдет гораздо позже", - уточнил Григорьев, добавив, что это связано с решением вопроса промышленной безопасности.

Ранее директор по работе с органами власти СТМ Михаил Бойко сообщал, что предприятие планирует создать линейку газотепловозов различной мощности. В настоящее время первая машина на газовом топливе - маневровый локомотив ТЭМГ1 находится в опытно-промышленной эксплуатации.

Второй машиной в линейке станет маневровый тепловоз ТЭМГ7 мощностью до 2000 л.с. Он проектируется на платформе дизельного восьмиосного тепловоза, но с использованием природного газа в качестве моторного топлива. Ввод локомотива в промышленную эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Замкнет линейку магистральный СПГ-локомотив 2ТЭ35АГ мощностью 7000 л.с. с цистерной-тендером. В этом году запланирован выпуск первых машин на дизельных двигателях, далее - модификация на газовом топливе.

СТМ, входящая в группу "Синара", объединяет предприятия локомотивостроения, инжиниринга, а также заводы, занимающиеся производством дизельных двигателей и путевой техники, сервисные компании. Активы холдинга расположены в Свердловской и Калужской областях.

СТМ Синара Михаил Бойко Никита Григорьев
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