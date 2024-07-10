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СТМ планирует выпуск двигателей для карьерных самосвалов "БелАЗ"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ, Свердловская область) планирует приступить к выпуску двигателей для карьерных самосвалов "БелАЗ" грузоподъемностью от 136 тонн, сообщил на "Иннопроме" технический директор дивизиона "Дизельные двигатели" СТМ Никита Григорьев.

"Наши дальнейшие планы по развитию линейки (двигателей для "БелАЗов" - ИФ) - это, в первую очередь, перекрыть абсолютно всю потребность "БелАЗа" в дизельных двигателях на самосвалы", - сказал он.

В презентации Григорьева было указано, что двигатели будут производиться для самосвалов грузоподъемностью от 136 до 450 тонн. Производство первой из новых моделей планируется начать в 2025 году.

Сейчас СТМ производит для "БелАЗа" один вид двигателя, организованы серийные поставки, уточнил Григорьев.

"БелАЗ" планировал заменить все иностранные двигатели на самых распространенных видах карьерной техники на российские.

СТМ - машиностроительный холдинг, специализирующийся на производстве и обслуживании широкой номенклатуры железнодорожной техники: электропоездов, грузовых электровозов, тепловозов различных модификаций, промышленных дизелей и дизель-генераторов, путевой техники, а также узлов и компонентов железнодорожной техники. Компания входит в группу "Синара", которая объединяет предприятия, специализирующиеся, помимо машиностроительного направления, на строительстве жилья, оказании финансово-банковских услуг, агробизнесе, энергобизнесе и индустрии туризма и отдыха.

"БелАЗ" - производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.

СТМ Синара БелАЗ Никита Григорьев
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