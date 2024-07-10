"Синара" оценила весь проект ВСМ Москва-Петербург в 2,2 трлн рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Общая стоимость проекта строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург оценивается в сумму более 2,2 трлн рублей, при этом "от государства на период строительства нужно всего 37 млрд" рублей, сообщил на "Иннопроме" вице-президент группы "Синара" Александр Мишарин.

Как сказано в его презентации, протяженность магистрали составит 780 км, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2030 год. К 2040 году по ВСМ будут курсировать 18 высокоскоростных и 9 скоростных поездов.

В феврале 2024 года тогдашний глава Минтранса Виталий Савельев докладывал президенту, что для создания и эксплуатации магистрали потребуется в общей сложности более 2 трлн рублей, в том числе свыше 600 млрд рублей от государства, включая 580 млрд рублей из ФНБ.

Глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что банк проработал схему привлечения средств для финансирования проекта ВСМ. "Мы собрали инвестиционный пул на 1,5 трлн рублей, финансирование банковское и пенсионных фондов. Практически механизмы финансирования все готовы, и мы готовы начать финансирование строительства совместно с ВЭБом по механизму фабрики проектного финансирования", - говорил он.

Ранее глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщал, что строительство ВСМ позволит повысить скорость перевозки грузов, а также вывезти из почти 18 регионов России на Северо-Запад дополнительные грузы в объеме 30 млн тонн.

Предполагается, что первая ВСМ может заработать к 2028 году и сократит время в пути между городами почти вдвое - с нынешних 4 часов до 2 часов 15 минут.