Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов на прогнозах МЭА

Brent торгуется у $85,5 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе в четверг, но отошли от внутридневных максимумов после публикации прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:35 по московскому времени составила $85,45 за баррель, что на $0,37 (0,43%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,3 (0,37%), до $82,4 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $85,89 за баррель, WTI - до $82,87 за баррель.

МЭА повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 974 тыс. б/с с ожидавшихся ранее 962 тыс. б/с. При этом прогноз на 2025 год был ухудшен: теперь МЭА ожидает увеличения спроса на 979 тыс. б/с, а не на 1,03 млн б/с, как раньше.

Потребление нефти в Китае, который долгое время был двигателем роста мирового спроса, снизилось в апреле и мае, говорится в обзоре МЭА. Объемы потребления в КНР за второй квартал текущего года теперь оцениваются немного ниже, чем годом ранее.

Между тем поддержку нефтяному рынку оказывают данные о снижении резервов энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, сообщило накануне Минэнерго страны. В то же время резервы дистиллятов увеличились на 4,884 млн баррелей, что стало максимальным повышением за полгода.