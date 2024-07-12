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Brent подорожала до $85,9 за баррель

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут третью сессию подряд.

Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране. Инвесторы рассчитывают, что снижение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к росту и будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы.

К 14:10 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (0,59%), до $85,9 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,73 (0,88%), до $83,35 за баррель.

"Растущие ожидания снижения ставки Федрезервом при хорошем балансе спроса и предложения на нефть оказывают поддержку рынку", - говорится в обзоре экспертов ING, который цитирует газета The Wall Street Journal.

"Мы по-прежнему прогнозируем среднюю стоимость Brent в текущем квартале на уровне $88 за баррель", - отмечают аналитики.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка являются опасения ослабления спроса в Китае. Потребление нефти в стране, которая долгое время была двигателем роста мирового спроса, снизилось в апреле и мае, говорится в опубликованном накануне обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Объемы потребления нефти в Китае за второй квартал текущего года теперь оцениваются немного ниже, чем годом ранее.

Brent WTI МЭА США Китай ФРС
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