Аналитики ЦБ считают, что перегрев российской экономики сохраняется

ВВП РФ во II кв. со снятой сезонностью вырос на 0,8%, подсчитали эксперты

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российская экономика по-прежнему находится в состоянии перегрева, свежие макроданные подтверждают, если не усиливают эти оценки, считают аналитики Банка России.

"Статистические и оперативные данные показывают, что апрельская заминка в росте преодолена. В мае и июне экономическая активность вновь заметно увеличилась. Вместе с тем отраслевая картина роста стала существенно менее однородной. Так, сфера услуг явно сбавила обороты - возможно, за счет услуг для бизнеса. Это может быть связано с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой для некоторых российских экспортных товаров, в частности угля, и транспортными ограничениями при перевозке грузов в восточном направлении", - говорится в традиционном бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

За счет активного роста в мае-июне ВВП по итогам II квартала увеличился, по оценке аналитиков ЦБ, на 0,8% к уровню I квартала с поправкой на сезонность. "Такое расширение экономики в сочетании с повышением роста цен указывает как минимум на сохранение перегрева в экономике, когда предложение товаров и услуг не успевает увеличиться, чтобы удовлетворить спрос", - говорится в бюллетене.

Рынок труда подает "противоречивые сигналы", отмечают аналитики ЦБ. Впервые за последние месяцы символический рост показали скорректированные на сезонность уровень безработицы и индекс HeadHunter. "Возможно, это связано с возросшей мобильностью рабочей силы, более частой сменой места работы в поисках лучших условий труда. В то же время последний опрос предприятий Банка России указал на фронтальный рост дефицита кадров по всем укрупненным категориям работников", - говорится в докладе.

Ситуация на потребительском рынке осталась без изменений: за исключением конъюнктурных колебаний спроса на авторынке, потребление и товаров, и услуг по-прежнему активно растет, отмечают аналитики.

"В целом можно заключить, что экономика готовится перестроиться на траекторию сбалансированного роста, но на рынке труда это скажется не сразу. Поэтому перегрев в экономике, скорее всего, будет уходить постепенно", - сказано в бюллетене.

Как сообщалось, в апреле ЦБ улучшил свой прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,5-3,5% с 1,0-2,0% в февральской версии. Следующее опорное заседание совета директоров Банка России, сопровождающееся пересмотром прогнозов, пройдет 26 июля.

Апрельский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2024 году составляет 2,8%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, предполагает рост на 3,3%.

За январь-май ВВП прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года, что "существенно выше прогнозов", сообщил на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин.