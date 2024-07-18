"Мосбиржа" допустила к торгам акции девелопера АПРИ с 30 июля

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" допустила к торгам с 30 июля акции девелопера "АПРИ", планирующего до конца июля провести IPO, включив их в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, сообщил "АПРИ". Это решение биржа приняла 17 июля.

Компания ранее ожидала включения во "второй уровень" котировального списка "Мосбиржи".

Как сообщалось, "АПРИ" проведет IPO на "Московской бирже" в формате cash-in. Ценовой диапазон установлен на уровне 8,8-9,7 рубля/акция. Период сбора заявок - 22 июля - 29 июля. Предполагается, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5-1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%.

Банк России 25 июня зарегистрировал дополнительный выпуск 115 236 593 обыкновенных акций "АПРИ" номиналом 1 рубль каждая под IPO.

По данным отчета по МСФО за 2023 год, уставный капитал "АПРИ" составляет 1 024,763 млн рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль каждая.

Согласно проспекту допэмиссии, в настоящее время материнская компания "АПРИ" - ООО "ОК-Финанс" - владеет 91,7825% уставного капитала ПАО, еще 8,2175% принадлежит Виктору Иванову.

43,7353% "ОК-Финанс" принадлежит Тимофею Карабинцеву, 20,9539% - члену совета директоров "АПРИ" Александру Букрееву. Также, по данным ЕГРЮЛ, участниками "ОК-Финанса" являются председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян (17,8%), замгендиректора по экономике и финансам девелопера Елена Бугрова (13,0962%) и президент "АПРИ" Владимир Савченков (4,4%).

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объему возводимого жилья, доля рынка в 2023 году - около 30%. В группу входит 22 юридических лица. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге и острове Русском во Владивостоке, Южном федеральном округе.

В 2023 году ГК "АПРИ" увеличила объем продаж по зарегистрированным договорам в денежном выражении почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 15,74 млрд рублей. В натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, составив 159,54 тысячи кв. метров. Рост продаж группа объяснила увеличением средней стоимости квадратного метра, а также диверсификацией проектов.