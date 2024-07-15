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ЗПИФ "Консорциум.Первый" завершил расчеты по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Основной акционер МКПАО "Яндекс" - ЗПИФ "Консорциум.Первый" - сообщил о завершении всех расчетов в рамках обмена и выкупа акций Yandex N.V.

Согласно пресс-релизу, акции МКПАО "ЯНДЕКС" или денежные средства были перечислены инвесторам или брокерам.

ЗПИФ "Консорциум.Первый" 13 мая объявил о предложении обмена и выкупа бумаг Yandex N.V. Обмен осуществлялся в соотношении 1:1, а выкуп - по 1251,8 руб./акция. Он был доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

Всего ЗПИФ планировал выкупить и обменять не более 107 млн 729 тыс. 866, или 29,8% акций YNV.

Тогда же, в мае, Yandex N.V. закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум.Первый". YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс" (включает денежную часть и передачу до 67,8 млн акций класса "А"). Таким образом, МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса". Еще 3,7% акций было ранее продано ООО "Яндекс.Технологии" для будущей программы мотивации сотрудников.

Закрытие второй части сделки ожидается в июле этого года.

Яндекс Yandex N.V. Консорциум.Первый
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