Биткойн дорожает на новости о покушении на Трампа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Курс биткойна растет в понедельник, участники рынка оценивают новости о покушении на Дональда Трампа в минувшую субботу.

Биткойн к 14:34 по московскому времени дорожает на 4,1% и стоит $62,373 тыс., по данным CoinDesk. За последний месяц криптовалюта потеряла 6,4% стоимости, хотя с начала года прибавила около 50%.

Как сообщалось, кандидат в президенты США получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании. Позднее политик заявил, что чувствует себя нормально. Аналитики полагают, что покушение может повысить шансы Трампа на победу на выборах, пишет MarketWatch.

"Трампа считают сторонником криптовалюты, и есть мнение, что его позиция в предвыборной гонке усилилась. Трейдеры ищут активы, которые выиграют в случае возвращения Трампа к власти", - отметил инвестиционный аналитик брокерской компании AJ Bell Дэн Коутсуорт.