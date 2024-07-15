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Биткойн дорожает на новости о покушении на Трампа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Курс биткойна растет в понедельник, участники рынка оценивают новости о покушении на Дональда Трампа в минувшую субботу.

Биткойн к 14:34 по московскому времени дорожает на 4,1% и стоит $62,373 тыс., по данным CoinDesk. За последний месяц криптовалюта потеряла 6,4% стоимости, хотя с начала года прибавила около 50%.

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Как сообщалось, кандидат в президенты США получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании. Позднее политик заявил, что чувствует себя нормально. Аналитики полагают, что покушение может повысить шансы Трампа на победу на выборах, пишет MarketWatch.

"Трампа считают сторонником криптовалюты, и есть мнение, что его позиция в предвыборной гонке усилилась. Трейдеры ищут активы, которые выиграют в случае возвращения Трампа к власти", - отметил инвестиционный аналитик брокерской компании AJ Bell Дэн Коутсуорт.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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биткойн США Дональд Трамп
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