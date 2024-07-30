Red Wings перешла в управление лизинговой структуры "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис"

В "Ростехе" это связали с трансформацией профильных активов госкорпорации

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Полномочия генерального директора авиакомпании Red Wings Евгения Солодилина прекращены, функции единоличного исполнительного органа компании переданы управляющей организации - лизинговой компании "Авиакапитал-Сервис", входящей в холдинг "РТ-Финанс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха".

Это решение было принято на заседании совета директоров Red Wings 29 июля. Также на нем был избран новый председатель совета - этот пост занял замгендиректора "Ростеха" Игорь Завьялов.

"Изменения в органах управления Red Wings являются частью масштабной трансформации профильных активов госкорпорации "Ростех". В соответствии с решением наблюдательного совета корпорации, в состав холдинга "РТ-Финанс" переходят активы со специализацией в сфере финансовых услуг, в том числе - "Авиакапитал-Сервис" и лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК), владеющая авиакомпанией Red Wings", - отметили в "Ростехе".

На следующем этапе планируется присоединение ИФК к "Авиакапитал-Сервису" для создания "единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиационной техникой отечественного производства в интересах российских авиакомпаний", добавил представитель госкорпорации.

О том, что Солодилин в ближайшее время может покинуть пост гендиректора Red Wings, а сам перевозчик - перейти под управление компании в периметре "Ростеха", ранее сообщал источник "Интерфакса" в авиаотрасли.

Red Wings входит в число крупнейших авиакомпаний России. Парк перевозчика сформирован из 20 региональных самолетов Superjet 100, трех дальнемагистральных Boeing 777, двух Ту-204/214. Также у компании есть восемь Airbus A320/321 - все они с 2022 года находятся на хранении. В августе прошлого года Red Wings приобрела грузовую авиакомпанию Sky Gates Airlines, у которой сейчас по одному Ил-76ТД и Ил-96-400Т.

В прошлом году Red Wings перевезла 2,7 млн человек (+23% г/г), выручка компании по РСБУ составила 46,1 млрд рублей (+44%), чистая прибыль - 4,3 млрд рублей (-4%).