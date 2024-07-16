Поиск

Глобальные инвестбанки ухудшили прогнозы для ВВП Китая на 2024 год

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Глобальные инвестбанки ухудшают прогнозы для китайской экономики на 2024 год после выхода более слабых, чем ожидалось, данных о динамике ВВП страны за второй квартал. Об этом сообщает MarketWatch.

Как сообщило Государственное статистическое управление КНР, рост экономики страны в апреле-июне замедлился до минимальных с первого квартала 2023 года 4,7% в годовом выражении. В первом квартале ВВП вырос на 5,3%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение китайского ВВП на 5,1% во втором квартале.

Статистика за июнь, также опубликованная накануне, показала замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в КНР.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогнозы роста китайской экономики на текущий год до 4,9% с 5%, Barclays - до 4,8% с 5%, JPMorgan Chase & Co. - до 4,7% с 5,2%.

Многие эксперты ставят под сомнение способность Пекина достичь целевого показателя роста ВВП в 5% в 2024 году, поскольку принимаемые властями меры пока не позволили преодолеть кризис на рынке недвижимости, который продолжает негативно влиять на потребительское доверие, отмечает MarketWatch.

Рост экономики Китая в первом полугодии пока соответствует поставленной Пекином цели. Однако аналитики предупреждают, что во второй половине года динамика ВВП может оказаться более слабой, учитывая относительно сильную базу для сравнения.

"Наиболее крупным разочарованием в опубликованной статистике стали данные о розничных продажах", - отмечается в обзоре команды экспертов Barclays.

Темпы роста розничных продаж в июне замедлились до 2% в годовом выражении с майских 3,7%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,3%.

Отчет о динамике розничных продаж уничтожил надежды на начавшееся восстановление потребительского спроса, появившиеся в мае, говорят эксперты Barclays. Они также отмечают сигналы ухудшения ситуации на рынке труда, в том числе, замедление темпов роста зарплат в различных секторах экономики.

Продолжающийся спад на рынке недвижимости по-прежнему остается серьезной проблемой для китайской экономики, несмотря на шаги по поддержке этого сектора, предпринимаемые Пекином.

Власти движутся в верном направлении, предлагая варианты сокращения избыточных запасов готового жилья и увеличения его доступности, говорится в обзоре экспертов Nomura. Однако им все еще необходимо решить проблему ввода в эксплуатацию уже проданного, но так и не достроенного жилья.

Аналитики полагают, что Пекину необходимо принять больше стимулирующих мер, чтобы сохранить импульс к росту экономики и преодолеть слабый потребительский спрос.

Роль бюджетных стимулов в дальнейшем, вероятно, увеличится, поскольку влияние мер денежно-кредитной политики является более ограниченным, отмечают эксперты Goldman Sachs.

Barclays Goldman Sachs JPMorgan Chase Nomura Китай ГСУ КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пассажиропоток в аэропортах Грузии за I полугодие вырос до исторического максимума

Red Wings работает над урегулированием убытков с лизингодателями Airbus

Red Wings работает над урегулированием убытков с лизингодателями Airbus

Nebius сформировал команду топ-менеджеров во главе с Воложем

Владелец брендов Cartier и Montblanc сократил квартальную выручку на фоне геополитики

Владелец брендов Cartier и Montblanc сократил квартальную выручку на фоне геополитики

"Автостат" отметил снижение вторичного рынка легковых машин в I полугодии на 0,2%

Brent подешевела до $84,59 за баррель

Утильсбор на автотехнику в РФ планируют повысить на 70-85% и далее индексировать

ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка

ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка

Red Wings предложила увеличить субсидирование летного часа Superjet 100

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });