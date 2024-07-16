Турция готова увеличить экспорт газа в ЕС при долгосрочных гарантиях

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Турция готова продавать больше газа в Евросоюз, но хочет долгосрочных обязательств, чтобы оправдать инвестиции в инфраструктуру, а также предпочитает обойтись без сложного свопирования, на котором настаивает ЕС, чтобы избежать поставок российского газа, заявил Bloomberg глава Минэнерго страны Алпарслан Байрактар.

Европа пытается обеспечить альтернативные поставки газа, чтобы заменить российские, идущие транзитом через Украину. Контракт и транзитное соглашение между Москвой и Киевом заканчивается в конце 2024 года. Некоторые варианты могут включать перенаправление в Европу азербайджанского газа, который сейчас закупает у Азербайджана Турция, и замену этих объемов дополнительными поставками российского газа на турецкий рынок. Турция более заинтересована в расширении экспорта через Болгарию, отмечает Bloomberg.

"Мне нужна от вас эта гарантия - 10 лет, 15 лет, что бы это ни было, вам нужно что-то дать", - заявил Байрактар агентству, назвав "замысловатым" предложение Европы по обмену газа.

"Эти обсуждения ведутся без знания рынка и мощностей", - сказал он. "Что нам нужно, так это увеличение мощности интерконнектора Турция-Болгария", поскольку в настоящее время он может прокачивать "только половину из 7 млрд куб. метров в год, которые Турция может технически поставлять", отметил министр.

По его словам, Анкара могла бы работать с Азербайджанской SOCAR, чтобы увеличить этот объем минимум до 10 млрд кубометров, но хочет получить гарантии относительно спроса в Европе.

Эти комментарии, отмечает агентство, подтверждают, что идут дипломатические споры в поисках замены поставки российского газа в Европу.

"Мы считаем, что политические и физические барьеры слишком высоки для замены российского газа, проходящего через Украину, азербайджанским газом", - заявили в недавней заметке консультанты Energy Aspects Ltd. "Азербайджану будет трудно нарастить внутреннее производство, чтобы в следующем году обеспечить сколько-нибудь значимые дополнительные поставки в Европу", - считают аналитики.

Байрактар указал на такие соглашения, как прошлогодний договор Турции с Болгарией об импорте до 1,5 млрд куб. м СПГ и реэкспорте его на запад, как на более "гибкое" решение. Это может вызвать недоумение в Брюсселе, где антимонопольный орган ЕС проверяет контракт из-за опасений, что он противоречит свободной конкуренции, пишет Bloomberg.

Болгария, которая по соглашению должна платить почти $500 тысяч в день за доступ к турецкой газовой сети, из-за высоких затрат надеется пересмотреть условия сделки, чтобы позволить третьей стороне использовать права на поставку.

Турция стремится стать региональным газовым хабом и уже вложила значительные средства в новые подземные хранилища газа и терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ), а также в разведку и добычу в Черном море. Хотя страна по-прежнему почти полностью зависит от импорта для удовлетворения внутреннего спроса, в прошлом году она подписала несколько экспортных контрактов на небольшие объемы с Румынией, Молдовой и Венгрией.

Анкара также изучает возможность импорта газа из Туркменистана, в настоящее время посредством свопа через соседний Иран, сказал Байрактар, добавив, что надеется достичь соглашения во время визита туда в конце этого месяца.

Кроме того, турецкая Botas недавно подписала соглашение с американской Exxon Mobil на поставку до 2,5 млн тонн СПГ ежегодно в течение 10 лет. Байрактар сказал, что надеется объявить об этом и контрактах с другими компаниями в ближайшие дни.

В то время как Европа пыталась отказаться от российского топлива после вторжения на Украину, Москва остается крупнейшим поставщиком газа для Турции, входящей в НАТО, поскольку Анкара пытается поддерживать отношения с обеими сторонами конфликта, отмечает агентство.

Турция и Россия договорились о "специальных ценах" на топливо прошлым летом и зимой, независимо от обычной формулы цены в контракте между ПАО "Газпром" и Botas, сказал министр, не раскрывая условий. "В зависимости от рыночных условий, объемов потребления, объемов импорта, иногда продавец, иногда покупатель могут делать разные предложения", - сказал он.

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" разработки месторождения Шах-Дениз. В 2023 году Азербайджан поставил в Турцию 10,3 млрд кубометров газа с Шах-Дениза (+17,8% к показателю 2022 года). По газопроводу TANAP в Турцию поставляется до 6 млрд куб. м газа в год.

Газопровод TANAP с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" проложен от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. В настоящее время его пропускная способность составляет 16,2 млрд кубометров. Поставки азербайджанского газа в Турцию по TANAP начались в 2018 году. Поставки с месторождения Шах-Дениз в Европу - 31 декабря 2020 года. В 2023 году их объем составил 11,8 млрд кубометров.

В настоящее время Азербайджан имеет контракты на поставку газа в шесть стран Европы: Италию, Болгарию, Грецию, Румынию, Венгрию и Сербию.

Киев не хочет продлевать транзитный контракт с Москвой, но, стремясь сохранить свою роль транзитера, ведет переговоры о поставках из Азербайджана в Евросоюз, заявил недавно президент Украины Владимир Зеленский. "Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной. Переговоры ведутся", - сказал он Bloomberg TV.

Для поставок азербайджанского или любого другого газа через территорию Турцию и далее Украины в Европу нужно задействовать трансбалканский газопровод в реверсном режиме, а также расширить узкие места.