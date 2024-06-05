Венгрия попросила ЕС помочь с расширением трубопроводов для увеличения закупок газа

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Будапешт направил в Евросоюз запрос о необходимости увеличения пропускной способности трубопроводной инфраструктуры в Юго-Восточной Европе для наращивания импорта природного газа из Азербайджана, заявил на энергетическом форуме в Баку министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы сообщили Евросоюзу о необходимости увеличения пропускной способности трубопроводной сети в Юго-Восточной Европе, чтобы мы могли покупать больше газа из Азербайджана, Катара, Турции, с которыми у нас уже есть контракты или контракты находятся на стадии подготовки. Без увеличения мощности трубопроводной системы мы не сможем решить этот вопрос", - сказал он.

По его словам, ЕС оказывает сильное давление на Венгрию в вопросе диверсификации поставок газа.

"Проблема в том, что у нас разные определения диверсификации. Наше определение диверсификации заключается в том, что у нас больше источников. И мы не согласны с определением, которое представляет собой замену уже существующих источников другими", - подчеркнул глава МИД.

Сийярто ранее сообщил, что Венгрия в апреле 2024 года стала покупать газ у Азербайджана. В настоящее время имеется контракт на поставку в Венгрию 100 млн кубометров азербайджанского газа. При этом Сийярто заявлял, что Будапешт договорился с Баку об увеличении закупок азербайджанского газа до 1 млрд куб. м в год.